UCI schorst Italiaanse neoprof Michele Gazzoli (Astana) na dopinginbreuk

Michele Gazzoli werd vorig jaar 4e op het WK voor beloften na Filippo Baroncini, Biniam Girmay en Olav Kooij.

Bij Astana Qazaqstan maakte hij dit jaar zijn profdebuut, maar nu is uitgelekt dat er in de Ronde van de Algarve op 17 februari een verboden product in zijn urine is aangevonden. Het gaat om Tuaminoheptane.

Zijn werkgever meldt dat het de uitleg van Gazzoli aan de UCI heeft doorgespeeld. Het ging, zo lezen we, om een "niet-intentionele inname van de stof" na het gebruiken van een neusspray die hij had gekocht zonder inmenging van de medische staf van Astana.

De UCI heeft het dossier geklasseerd als een "onvrijwillige inbreuk" op de dopingregelgeving. Daarom gaat het slechts om een straf van een jaar en worden enkel de resultaten van Gazzoli in de Algarve geschrapt.

Astana wast zijn handen in onschuld en heeft het contract met de Italiaan meteen stopgezet.