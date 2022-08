Astana heft schorsing Miguel Angel Lopez al op "bij gebrek aan bewijs"

Miguel Angel Lopez werd vorige week door de Spaanse politie van het vliegtuig geplukt in Madrid. De Colombiaan werd ondervraagd over zijn connecties met de Spaanse dokter Marco Maynar, die wordt genoemd in verschillende dopingzaken met anabole steroïden en epo.

Astana besloot de 28-jarige voorlopig te schorsen "tot wanneer er duidelijkheid is in de zaak", maar heft die schorsing nu alweer op. "Bij gebrek aan bewijs van de Spaanse autoriteiten of de UCI was het team niet in een positie om de schorsing te verlengen of de renner zijn contractuele rechten langer te ontzeggen", klinkt het in een statement.

"Miguel Angel Lopez maakt dus voorlopig weer deel uit van Astana en zal het vooraf vastgelegde koersprogramma afwerken". Dat betekent dat de Colombiaan aan de start komt van de Ronde van Burgos en de Vuelta.

Astana houdt wel nog een slag om de arm. "De ploeg heeft alle informatie doorgestuurd naar het internationaal testagentschap. We zullen de situatie van dichtbij opvolgen en niet twijfelen om resolute maatregelen te nemen indien nodig."