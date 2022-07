Astana schorst Miguel Angel Lopez, Colombiaan genoemd in onderzoek naar Spaanse dopingarts

Miguel Angel Lopez landde gisteren met het vliegtuig in Madrid. In Spanje zou hij de laatste hand leggen aan zijn voorbereiding op de Vuelta, maar de Colombiaan werd op de luchthaven opgewacht door de Spaanse politie.



De Spaanse website Ciclo 21 meldt dat het Spaanse gerecht Lopez aan de tand gevoeld heeft over zijn connecties met dokter Marcos Maynar. Die wordt genoemd in verschillende dopingzaken met anabole steroïden en epo en werd al eens geschorst door het wereldantidopingagentschap.



De onderzoekers zagen Lopez aanvankelijk als getuige, maar volgens Ciclo 21 is zijn status inmiddels veranderd in "verdachte". Hij zou in Spanje mogelijk verboden middelen ingevoerd hebben en overhandigd hebben aan iemand die al op de radar van de onderzoekers stond.



Astana, de werkgever van de 28-jarige Colombiaan, heeft inmiddels gereageerd op het nieuws uit Spanje. "We zijn verrast en beschikken op dit moment niet over details. We hebben beslist om Miguel Angel Lopez voorlopig te schorsen tot wanneer er duidelijkheid is in deze zaak", laat de Kazakse wielerformatie weten.