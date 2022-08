Ontgoocheling heerst: "We waren niet het Union dat we al geweest zijn"

Vanzeir: "We verdienden het niet op deze manier"

Om aanspraak te kunnen maken op de volgende ronde had Union een plan: verdedigen als een blok en aanvallen op de counter. Vanzeir geeft toe dat er bij dat laatste wat misliep: "In balbezit waren we te onrustig. We waren niet het Union dat we al zijn geweest. Misschien hadden we toch last van wat stress?"

"Realistisch gezien mag de uitschakeling geen grote ontgoocheling zijn, maar gezien we vorige week van de kleine kans toch een iets grotere kans maakten, is het toch heel zuur."

"Maar dan komt die penalty, doodjammer. Zoals de andere doelpunten die we tegen krijgen: knullig en onhandig. Op die manier verdienden we dat niet."

Net uit de catacomben moest ik Ibrox even in me laten opnemen, maar eens de wedstrijd begon was ik niet geïmponeerd.

Voor Vanzeir lag het alleszins niet aan de 50.000 Rangers-fans: "Toen ik uit de catacomben kwam, moest ik het wel even in me laten opnemen. Maar eens de wedstrijd begon, zat ik in mijn bubbel en was ik niet geïmponeerd."

Geraerts: "Aan de bal veel te weinig gebracht"

Ook coach Karel Geraerts zag dat Union de kans heeft laten liggen om door te stoten naar de play-offs van de Champions League: "In de beginfase stonden we echt perfect. Als coach kon ik tevreden zijn en stond ik ook relaxed aan de zijlijn."

"Het is dan ook enorm jammer dat het net voor rust helemaal misgaat. Je pakt een bijzonder vervelend doelpunt terwijl er niets aan de hand is. Een verloren bal waait op de arm van Van der Heyden en uiteraard straffen ze zoiets meteen af."

Hoewel de Rangers zeker niet geweldig speelden, kon Union hen te weinig in de weg leggen: "We brachten veel te weinig aan de bal. Je weet dat ze in het laatste half uur gaan drukken en dan moet je meer doen met het balbezit. We maakten foute keuzes en konden onvoldoende tegenprikken."

"Dit doet zeker pijn, maar we moeten ook trots zijn op onszelf. We konden onze voeten zetten naast die van de Rangers. Dit is een veel te zware uitslag en hoewel we niet goed speelden, verdienden we ook vandaag meer. Zeker de heenmatch moeten we onthouden. Hier mogen we echt trots op zijn.

Het is uiteraard niet zo dat Union met lege handen achterblijft. Vanaf volgende maand gaat het de Europa League in: "Er komt nog heel veel aan. Deze wedstrijden moeten we meenemen en zijn een goede ervaring voor de spelers en voor deze club."