Buffel waarschuwt Union: "Op Ibrox voel je hete adem van alle tribunes in je nek"

Karel Geraerts legde voor de heenwedstrijd al zijn oor te luister bij Thomas Buffel. Mét resultaat, want Union trok in Leuven aan het langste eind in de 3e voorronde van de Champions League.

De spelers luisteren dan ook best eens naar de tips van Buffel voor de terugwedstrijd. Hij weet als geen ander hoe groot het thuisvoordeel van de Rangers is. "Ik heb er onvergetelijke avonden beleefd", zegt hij.

"50.000 supporters schreeuwen je op Ibrox naar de overwinning. Het is een fantastisch publiek. Ze zitten aan alle kanten, de bezoekende fans worden ergens in een hoekje geduwd."

"Het zijn driedubbele tribunes dicht bij het veld, dus je wordt van alle kanten aangemoedigd. Je voelt de hete adem van de supporters in de nek. Het zit ook zo goed als altijd vol, zelfs toen ze in 2011 in de lagere reeksen speelden."