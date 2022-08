Union wijkt voor eventuele play-off in Champions League uit naar het Lotto Park

Union speelde vorige week de heenmatch tegen de Rangers in het stadion van OH Leuven.

Het was ook van plan om de mogelijke thuismatch in de laatste voorronde in de thuishaven van OHL af te werken, maar de UEFA steekt daar een stokje voor.

De UEFA eist dat het stadion 2 dagen voor de wedstrijd op 16 augustus al beschikbaar is, maar OH Leuven ontvangt zondag nog Club Brugge. En dus valt Den Dreef af.

"Daarom is Anderlecht ingegaan op de vraag van Union en van de Belgische Voetbalbond om de wedstrijd uitzonderlijk in het Lotto Park te laten plaatsvinden", klinkt het op de site van Anderlecht.

"Iedereen is het er immers over eens dat de Belgische clubs die op het Europese toneel strijden het verdienen om in alle comfort en in optimale omstandigheden hun kansen te verdedigen."

Philippe Bormans, de CEO van Union, reageert tevreden op het nieuws. "We zijn dankbaar dat Anderlecht bereid is om het Lotto Park ter beschikking te stellen", zegt hij.

"Dat de twee clubs hierover zo snel een akkoord hebben kunnen bereiken, geeft aan dat er veel meer is dat ons bindt dan dat ons scheidt."