Union ziet Champions League-droom hard uit elkaar spatten na vervloekte avond in Glasgow

Er leek niets aan de hand...

Een geschenk dat kapitein Tavernier maar al te graag uitpakte. Hij zette Moris op het verkeerde been en vlak voor rust knalde hij Rangers onverhoopt naar de broodnodige voorsprong.

Oké, er was wel de kopbalkans van Colak na 10 minuten, maar op echt doelgevaar was het wachten tot zijn tweede kopbalkans, op het half uur. Moris stond paraat en behoedde Rangers voor de mentale opsteker.

Alles leek af te hangen van het openingskwartier. Hoe scherp en aangevuurd door de twaalfde man gingen de Rangers aan de wedstrijd beginnen? Zoals verwacht fel, maar niet dodelijk. Het was niet efficiënt en slaagde er niet in om een grote kans bij elkaar te voetballen.

Van held tot antiheld

Ook na de rust bleven de Rangers moeite hebben met voetballen. Toch was het na de eerste grote kans, na een kwartier, al prijs. Een eerste redding van Moris op een dicht schot van Arfield was een doekje voor het bloeden, want Colak kopte de rebound genadeloos binnen.

En alsof het nog niet erger kon, ging Moris volledig in de fout bij het genadeschot. Alweer een hoge voorzet die verkeerd ingeschat werd: Moris kwam verkeerd uit en Tillman kopte voor zijn neus de bal het doel in.

Union zocht nog naar de aansluitingstreffer en eventuele verlengingen. Maar het volgde zijn trend van de hele wedstrijd: ondanks de hoge druk van de Rangers, kon het zich nooit op de counter doorzetten. Uiteindelijk kreeg Lazare nog een rode kaart.

Glasgow werd dus de vroege eindhalte van de Champions League voor de Unionisten, maar een plaats in de groepsfase van Europa League is ook een mooie erfenis na het fantastisch eerste seizoen terug in eerste klasse.