Belgische Milan-fan: "In Italië doet de bescheiden De Ketelaere sommige fans denken aan Kaka"

Aan de rood-zwarte zijde van Milaan is een transferbedrag van naar verluidt 35 miljoen euro tegenwoordig een stevige investering, maar Leandro ziet nog redenen waarom de Milan-fans CDK meteen stevig in de armen sluiten.

Geloof me, als dit Milan 35 miljoen betaalt, dan is het omdat ze in De Ketelaere een basisspeler zien.

"De fans hebben een enorm vertrouwen in technisch directeur Paolo Maldini door zijn vorige transfers en door de manier waarop hij met jonge spelers Milan opnieuw heeft opgebouwd. Zeker na de titel vorig seizoen."

"De onderhandelingen voor De Ketelaere hebben lang aangesleept. Dat en het feit dat Maldini zoveel geld wou betalen, is een signaal voor de fans dat Maldini echt gelooft in De Ketelaere. Geloof me, als dit Milan 35 miljoen betaalt, dan is het omdat ze in De Ketelaere een basisspeler zien."

Charles De Ketelaere zelf heeft - bewust of onbewust - ook zijn duit in het zakje gedaan bij de fans.

"Er zijn in de Italiaanse media verhalen verschenen dat De Ketelaere zijn jaarloon wat heeft laten zakken om de transfer rond te krijgen en dat hij op het einde niet meer wou meetrainen met Club Brugge. Dat is voor de fans een signaal dat hij echt naar Milan wou."

En ook zijn imago speelt misschien wel om een verrassende reden De Ketelaere in de kaart. "Sinds zijn aankomst gisteren komt hij over als een bescheiden en vriendelijke jongen. Dat doet sommige fans de vergelijking maken met Kaka (de Braziliaanse voetballer die een icoon werd van Milan)."

"Kaka zag er ook braaf en bescheiden uit. In het begin werd dat raar gevonden, want stervoetballers in Italië hadden opvallende kleren en speciale kapsels, maar Kaka toonde zich bescheiden naast het veld en een ster tussen de lijnen."