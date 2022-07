La Gazzetta: "Transfer van De Ketelaere naar AC Milan is rond"

It takes two to tango, maar er zijn drie partijen nodig om een voetbaltransfer af te ronden. AC Milan en Charles De Ketelaere stonden al een hele tijd klaar om elkaar ten dans te vragen, maar Club Brugge was minder happig op die Italiaanse romance.

Club wou de jackpot voor zijn toptalent en Leeds United bood meer geld dan de Milanezen.

Vechten tegen de degradatie in de Premier League (zeker na het vertrek bij Leeds van sterkhouders Raphinha en Kalvin Philips) zei De Ketelaere minder dan het vooruitzicht om in Italië opnieuw mee te strijden voor de titel aan de zijde van Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, Olivier Giroud en landgenoten Alexis Saelemaekers en Divock Origi.

En dus volgde moeizame onderhandelingen met Club Brugge, dat zelfs niet onder de indruk leek toen Milan-legende Paolo Maldini hoogstpersoonlijk naar ons land afzakte om de transfer af te ronden.

Dat de transfer nu toch bijna afgerond is, lijkt voor Club Brugge en De Ketelaere de beste oplossing. De Ketelaere gaf - in tegenstelling tot Noa Lang die ook op een transfer aast - aan liever niet meer te spelen in de competitie voor Club, maar tegelijk wou het jeugdproduct ook graag op goede voet vertrekken uit zijn geboortestad.

Milan zou volgens La Gazzetta 32 miljoen euro betalen plus bonussen die oplopen tot 3 miljoen euro. Club Brugge zou ook nog een mooie som vangen bij een eventuele doorverkoop van de Rode Duivel.



De Ketelaere moet wel nog zijn medische testen afleggen en zijn handtekening onder het contract zetten. Hij wordt vandaag of morgen in Milaan verwacht.