Club Brugge, de transferkoning op lange termijn: "Als ze willen, steken ze iedereen de loef af"

Walst Club Brugge dit jaar over zijn titelconcurrenten? Op de transfermarkt zocht de landskampioen nog maar eens een kwaliteitsinjectie. Met succes. "Ik denk dat Club minder kwetsbaar is dan vorig seizoen", klinkt het in De Tribune. En dat terwijl sterkhouders Charles De Ketelaere en Noa Lang op een vertrek azen.

"Ik vrees voor de concurrentie dat Club Brugge sterker zal zijn dan vorig jaar", de onheilspellende woorden - voor 17 ploegen dan toch - van Peter Vandenbempt spreken boekdelen. De landskampioen had de beste kern al in bezit en voegde er Ferran Jutgla, Cyle Larin en Casper Nielsen aan toe. "Er is nu wel heel veel weelde", vindt Wim De Coninck. "Het zal niet makkelijk worden om iedereen tevreden te houden, zelfs als De Ketelaere en Lang vertrekken. Op het middenveld is het knokken voor de plaatsjes. Het wordt moeilijk om daar de juiste keuzes te maken, al zijn er ook wel veel wedstrijden op komst." "Voor mij is Club de uitgesproken titelfavoriet. Ik denk dat het minder kwetsbaar is dan vorig seizoen", voegt Vandenbempt eraan toe.

Jackpot Charles De Ketelaere

Toch is ook het huiswerk van Club Brugge nog niet af. Charles De Ketelaere staat met een been op het vliegtuig richting Milaan. Als ook Lang nog zou weggaan, is er voorin meteen een smak creativiteit weg. "De Ketelaere is wel een groot verlies", zegt De Coninck. "Het is niet voor niets dat er zoveel geïnteresseerde clubs zijn. Club Brugge kan min of meer de jackpot winnen met hem." 35 miljoen euro: een utopisch bedrag voor heel wat Belgische clubs. Nét dat maakt van Club Brugge de transferkoning op lange termijn: "Club kan - als het wil - iedereen de loef afsteken op dat gebied."

Noa Lang heeft zijn grote afscheidsinterview al gegeven. Peter Vandenbempt

En dan is er nog "het geval" Noa Lang. "Die heeft bij HLN zijn grote afscheidsinterview al gegeven", lacht Vandenbempt. "Kan die zich nog opladen voor nog een jaar in een competitie waarvan hij vindt dat ze ver beneden zijn waarde is? Dat vraag ik me af. In de Supercup was hij qua wedstrijdmentaliteit en inzet wel voorbeeldig. Het was er niet aan te zien dat hij op een transfer aast."

In het voetbal weet je nooit, dus worden het zelfs voor de transferkoning drukke zomermaanden.