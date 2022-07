"Het grote probleem is dat De Ketelaere naar ploeg wil die net iets minder wil betalen"

De onderhandelingen tussen Club en de Italiaanse kampioen slepen al enkele weken aan, zelfs een tripje van technisch directeur Paolo Maldini naar ons land kon niet voor een doorbraak zorgen. En ook na de laatste onderhandelingen in een mondain hotel aan het Meer van Lugano is er nog geen akkoord tussen Club en Milan. Toch meent Filip Joos dat beide partijen elkaar uiteindelijk wel zullen vinden. "Milan acht De Ketelaere echt wel hoog", weet Joos. "Het plan B van Milan is Ziyech, die bij Chelsea nog niet de Ziyech is geweest van Ajax. Het zegt wel iets dat Ziyech het B-plan is van Milan, ná De Ketelaere."

Dat Charles De Ketelaere deze zomer Club Brugge zal verlaten, lijkt een zekerheid. De hamvraag is: wie hengelt het blauw-zwarte goudhaantje binnen? Het bod van Leeds klonk de Brugse penningmeester als muziek in de oren, maar De Ketelaere zelf heeft zijn zinnen gezet op Milan, dat elke eurocent in twee bijt.

Milan is een club die het financieel heel zuiver wil doen, met een financieel plafond waar het niet over wil gaan.

"Milan ziet De Ketelaere echt als nummer 10. Op die positie hebben ze nu Brahim Diaz, maar dat is eigenlijk geen topspeler waarmee je de Champions League kunt ingaan. Daar kunnen ze nog veel verbeteren en daarvoor hebben ze dus De Ketelaere gezien."



Waarom duurt het dan zo lang? "Milan wil het financieel heel zuiver doen. Het is een club die zichzelf een aantal restricties opgelegd heeft, met een soort salarisplafond, maar ook wel een plafond qua financiële huishouding waar ze niet willen overgaan. Dat moeten we op zich wel toejuichen. Daar moet het voetbal eigenlijk naartoe."

"Ik denk dat Club Brugge en De Ketelaere elkaar wel gevonden hebben in een vertrek. Het grote probleem is dat De Ketelaere naar een club wil die net iets minder wil betalen."



"Ik snap wel dat hij naar Milan wil. Die ploeg is in veel wedstrijden baas en daarin gedijt hij goed. Bij Leeds of Everton is dat toch anders. Daar is het afwachten hoe vaak je de bal zult hebben. Een vertrek proberen te forceren is geen ideale oplossing, maar ik denk dat het wel in orde zal komen."