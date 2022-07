AZ huurt Rode Duivel Zinho Vanheusden van Inter, mét aankoopoptie: "Ben superblij"

Inter heeft dus opnieuw geen plaats voor Zinho Vanheusden in zijn A-kern. Net als vorig seizoen wordt de 22-jarige Rode Duivel uitgeleend. Vorig seizoen speelde de centrale verdediger een jaartje bij Genoa, nu is het bestemming Nederland voor Vanheusden, die bij AZ aan de slag gaat.



"Ik ben superblij. Het heeft een paar weken geduurd, maar dat ik hier nu sta met mijn familie, dat maakt mij heel opgelucht. Ik kan niet wachten totdat ik kan beginnen", vertelt Vanheusden op de website van AZ.



"Het contact is enkele maanden geleden begonnen en daar sprak veel vertrouwen uit. AZ is de juiste ploeg voor mij", is Vanheusden overtuigd.

Ook bij AZ zijn ze in hun nopjes met de komst van de Belg. "We kennen Zinho al van de periode dat hij vanuit België op jonge leeftijd naar Italië vertrok. Toen was hij voor ons niet haalbaar, maar nu gelukkig wel. Wij zijn heel blij dat het rond is", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts.



"Zinho is heel erg gewend om vanuit de opbouw het spel te verleggen met zijn passing en zijn indribbelen. Daarnaast is hij wendbaar en snel. Hij kan ook goed koppen. Eigenlijk heeft hij alle eigenschappen die je van een centrale verdediger wil zien."



AZ huurt Vanheusden voor één seizoen van Inter. "Als hij het hier goed doet, hebben we ook een optie om hem definitief over te nemen", aldus Huiberts.