Het einde van Piemonte Calcio: Juventus keert terug in nieuwste editie van FIFA-spel

Juventus sloot in 2019 een deal met Konami, de producent van FIFA-rivaal Pro Evolution Soccer, dat inmiddels omgedoopt is tot eFootball. Door die overeenkomst verdween de naam Juventus uit de bekende FIFA-franchise.



Het team was de voorbije 3 FIFA-edities wel nog speelbaar onder de naam Piemonte Calcio, met licht gewijzigde shirts en ook een ander clublogo.



Maar daar komt nu dus een eind aan, want producent EA Sports heeft een overeenkomst gesloten met Juventus, dat in FIFA 23 zal terugkeren. Het spel komt normaal gezien eind september op de markt.



Overigens wordt het de laatste editie onder de naam FIFA, want de banden met de FIFA worden na dit jaar doorgeknipt. De FIFA wilde te veel centen op tafel voor het gebruik van zijn naam, waardoor het spel vanaf volgend jaar "EA Sports FC" zal gaan heten.