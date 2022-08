Ciao! Charles De Ketelaere is in Milaan om zijn droomtransfer naar AC Milan af te ronden

De toonaangevende Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport berichtte vorige week dat de transfer van Charles De Ketelaere van Club Brugge naar AC Milan in kannen en kruiken is. Het jeugdproduct moet Brugge een recordbedrag van ongeveer 35 miljoen euro opleveren.

"CDK" vertrok gisteren rond 23 uur in Brussel samen met zijn management en vriendin richting Noord-Italië, waar hij later vandaag medisch gekeurd en (als alles goed gaat) ook voorgesteld wordt als nieuwe speler van AC Milan. Hij wordt er de derde Belg in loondienst, naast Divock Origi en Alexis Saelemaekers.

Bij aankomst in Milaan werd De Ketelaere opgewacht door tientallen Milanese fans. Een bescheiden "ciao" kwam uit zijn mond, waarna hij even zwaaide en in een auto van de club verdween.