Peter Vandenbempt ziet De Ketelaere gedijen bij AC Milan: "Mentaal sterk genoeg om mannetje te staan"

"Het is een prachtige transfer voor hem", vindt Peter Vandenbempt. "Maar de manier waarop hij het de laatste dagen gespeeld heeft, is niet zo netjes. Ik vind dat je als voetballer altijd moet komen trainen. Zeker De Ketelaere heeft toch heel veel te danken aan Club Brugge."

De transfer komt op een goed moment in De Ketelaere zijn carrière, beweert Vandenbempt. "Ik denk dat Charles De Ketelaere er helemaal klaar voor is om een stap te zetten naar een grotere club in een grotere competitie. Ondanks zijn nog jonge leeftijd, is hij rijp om naar Milan te gaan."



"Hij heeft in België laten zien dat hij bij de allerbeste spelers is op zijn posities - in het meervoud, in zijn geval. De Ketelaere presteerde ook in de Champions League en bij momenten op een hoger niveau bij de nationale ploeg."

"Wij als fans en voetbalcommentatoren moeten vooral trots zijn dat hij een grote carrière tegemoet gaat. Niet zomaar bij een Italiaanse club, maar een van de grootste in de Europese geschiedenis", zegt onze analist. "En Club Brugge doet in elk geval een gouden zaak."