NBA rouwt om Celtics-legende Bill Russell, een van de beste basketballers aller tijden

De 2,08m grote Bill Russell werd in de NBA-draft van 1956 als 2e gekozen door de St Louis Hawks, maar toenmalig Celtics-coach Red Auerbach lokte Russel met een spelersruil naar Boston.

Een kapitale blunder van de Hawks en een geniale zet van Auerbach, want in Boston zou Russell als geen ander zijn stempel drukken op de NBA-geschiedenis. Russell, een defensief monster, was het ontbrekende puzzelstukje van de Celtics, die zich met hulp van de dominante center ontpopten tot een haast onverslaanbaar team.

In zijn imposante carrière loodste Russell Boston naar 11 NBA-titels als speler, niemand doet beter. Russell was na zijn spelerscarrière ook de allereerste zwarte coach in de Amerikaanse profsport. Ook als coach van Boston dirigeerde hij de Celtics naar nog eens 2 titels, wat zijn totaal op 13 titels brengt.

De immer minzame Russell wordt beschouwd als een van de allerbeste spelers die ooit op een basketbalveld stonden. Naast zijn 13 titels werd hij 5x verkozen tot MVP en 12x tot All-Star.



Vier keer was hij de beste rebounder in de NBA, over een hele carrière plukte hij gemiddeld liefst 22,5 rebounds per match. Zijn shirt met nummer 6 werd al jaren geleden uit roulatie genomen uit respect voor zijn verdiensten.

Russels familie maakte zondag bekend dat de Celtics-legende op 88-jarige leeftijd overleden is.

(lees voort onder de tweet)