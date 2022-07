Barragewedstrijden voor play-offs in NBA krijgen definitief groen licht

Het format met de zogenaamde play-in-wedstrijden deed tijdens de play-offs van 2021 zijn intrede in tijden van corona.

Hierdoor maakten de ploegen die op de zevende tot de tiende plaats geëindigd waren in de reguliere competitie nog kans op de laatste twee plaatsen in de play-offs (per Conference).

Voordien waren de beste acht ploegen van elke Conference meteen geplaatst voor de nacompetitie.

Na twee testseizoenen zetten de eigenaars van de NBA-clubs het licht op groen om het systeem met barragewedstrijden definitief in te voeren.

Volgens het format ontmoeten de teams die na het reguliere seizoen op de zevende en achtste plaats staan, elkaar.

De winnaar verovert een ticket voor de play-offs. De verliezer treft vervolgens de winnaar van de wedstrijd tussen het negende en tiende gerangschikte team.

Het laatste PO-ticket gaat naar de winnaar van deze wedstrijd.

Voor het seizoen 2022-23 zullen de play-in-wedstrijden plaatsvinden van 11 tot 14 april, tussen het einde van het reguliere seizoen op 9 april en het begin van de play-offs op 15 april.