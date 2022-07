NBA-speler riskeert lange celstraf na huiselijk geweld, maar pleit onschuldig in rechtbank

De 24-jarige Miles Bridges, vorig seizoen de topschutter van de Charlotte Hornets, werd eind juni gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn vriendin, de moeder van zijn twee kinderen.

De vrouw in kwestie, Mychelle Johnson, plaatste op Instagram foto's waarop te zien was hoe ze toegetakeld was. "Ik haat het dat het zover is moeten komen, maar ik kan hier niet langer over zwijgen", schreef Johnson.

"Ik heb iemand mijn huis laten vernielen en mij laten mishandelen op elke mogelijke manier. Onze kinderen hebben een levenslang trauma. Ik heb niks te bewijzen, maar ik wil vermijden dat iemand die tot zoiets in staat is en geen berouw toont een beeld van mij ophangt dat niet strookt met de waarheid."

Johnson postte ook een foto van een medisch verslag, waarin te lezen was dat er sporen waren van seksueel misbruik, fysieke mishandeling, wurging en kneuzingen. De vrouw had ook een gebroken neus, gekneusde ribben en verschillende blauwe plekken.

Bridges staat nu terecht voor de mishandeling van zijn vriendin én zijn kinderen, die de feiten hebben zien gebeuren. De Hornets-speler pleit onschuldig, maar als hij veroordeeld wordt, hangt hem een celstraf van mogelijk 11 jaar en 8 maanden boven het hoofd.

De NBA en de Charlotte Hornets, de club van eigenaar Michael Jordan, hebben al laten weten dat ze het gerechtelijk onderzoek afwachten alvorens verdere stappen te ondernemen.