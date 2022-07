Kangoeroes Mechelen speelt Europees in Willebroek, maar daar vallen ze uit de lucht

Kangoeroes Mechelen speelt volgend seizoen met zowel zijn mannen- als vrouwenteam Europees. Bij de mannen is Mechelen vicekampioen, het team komt uit in de FIBA Europe Cup. Het vrouwenteam van Mechelen kroonde zich tot kampioen en speelt in de EuroLeague.



Omdat de sporthal aan de Winketkaai in Mechelen door de FIBA afgekeurd is voor Europees basketbal moest Kangoeroes noodgedwongen uitwijken. Het oog viel op sporthal De Schalk in Willebroek, nota bene de thuisbasis van de club voor de fusie met Pitzemburg Mechelen.

De Europese plannen van Kangoeroes hebben uiteraard ook gevolgen voor de zaalbezetting in Willebroek en daar valt de plaatselijke basketbalclub uit de lucht. "We hebben dit nieuws via de pers moeten vernemen", klinkt het op de Facebook-pagina van Basket Willebroek.

"Zonder enig overleg, zonder communicatie van noch onze gemeente noch de betrokken club, lezen wij dat er Europees zal gespeeld worden in onze zaal. Dat heeft vanzelfsprekend impact op onze trainingen en organisatie."



"Er is vooralsnog geen sprake van om ons eventueel andere trainingsuren te geven op andere locaties. Basket Willebroek is door de eigen instanties op een zijspoor gezet voor een club die er enkele jaren geleden voor koos om niet langer onze gemeente te vertegenwoordigen."

"We hopen dat er alsnog overleg en communicatie volgt en dat er zo snel mogelijk een oplossing komt om onze eigen mensen te laten trainen."