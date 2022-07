Sporza Tour Femmes: "Lorena Wiebes is haar geld meer dan waard"

"Onlangs werd bekend dat Wiebes haar contract niet zal uitdoen bij DSM en dat ze overstapt naar SD Worx", vertelt Ruben Van Gucht. "Haar contract zal dus afgekocht worden. Ik ben benieuwd of zoiets een trend zal worden in het vrouwenwielrennen."

"Lorena Wiebes was vandaag misschien wel de grote favoriet, en ze maakt het toch maar weer af", vertelt Ine Beyen in de Sporza Tour-podcast. "Ze doet het dan ook nog eens zonder haar vertrouwde lead-out."

"Het feit dat we naar dat soort scenarios toegroeien in het vrouwenwielrennen is een goede zaak wat mij betreft", aldus Beyen. "Dat wil zeggen dat de budgetten in de sport groeien."

"Dat is een positieve evolutie en ik vermoed dat dit verhaal rond Wiebes niet het laatste zal zijn. Natuurlijk hebben nog niet alle ploegen daar momenteel het budget voor, maar er komen wel inhaalmanoeuvres van andere teams. Kijk maar naar FDJ."

