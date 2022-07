Podcast Sporza Tour Femmes: "Julie De Wilde is de revelatie van de Tour"

In hun podcast trokken Van Gucht en Beyen opnieuw 3 conclusies. "Julie De Wilde is de revelatie van deze Tour", is daar eentje van.

"Fantastisch", zegt Ine Beyen. "De manier waarop ze het doet ook... Gisteren was een van haar beste prestaties, om daar op die manier te zitten, op die aankomst en in die chaos. Ja, dan kan je wel met een fiets rijden."



"Vandaag heeft ze gewoon bevestigd. Dat is geweldig, ze is nog maar 19 jaar. Ze is de jongste van het hele peloton."



Julie De Wilde houdt aan haar prestaties ook een trui over. "Die witte trui vind ik heel mooi en is een beetje een bekroning", vertelt Ruben Van Gucht. "Ze heeft die wel verdiend. In het hooggebergte wordt het misschien een ander verhaal."

Maar wie is Julie De Wilde? "Ze is heel leergierig en pikt heel snel dingen op", zegt Ine Beyen. "Je moet het haar maar één keer zeggen en ze heeft het al onder de knie. Ze studeert ook communicatiewetenschappen, ze praat goed en is intelligent."

