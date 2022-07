Ook Deens feest in Tour de France Femmes: Uttrup Ludwig troeft Vos af

3e rit van de Tour de France Femmes in een notendop:

Na 2 vlakke etappes verdwenen de sprintsters vandaag naar de achtergrond in deze eerste heuvelachtige rit van de Tour de France Femmes. Het was aan de klassementsrensters om bij de pinken te zien.

Gele trui van Vos even in gevaar

De alarmbellen gingen af bij Vos, want ze wou haar gele trui niet verliezen na dag 1. In de afdaling maakte ze weer de aansluiting met de kopgroep.

Annemiek van Vleuten had iets recht te zetten van gisteren en probeerde dat ook op de Côte de Mutigny. De overige favorieten konden aanklampen. Ashleigh Moolman nam op enkele meters van de top over en versnelde. Dat bracht de gele trui van Marianne Vos in gevaar. De Nederlandse werd op achterstand gezet door de versnelling van de renster van SD Worx.

Op de gevreesde Côte de Mutigny brak de koers los. Aan de voet schoot het tempo de hoogte in.

Van Vleuten ziet af in eerste heuvelachtige rit

Op de laatste klim, de Mont Bernon, was het vat helemaal leeg bij Van Vleuten. De versnelling van Moolman was de doodsteek voor de Nederlandse. Longo Borghini kwam als eerste boven en pakte de bonificatieseconden.

De favorieten keken naar elkaar waardoor Van Vleuten in de laatste kilometer nog kon terugkeren. Maar de oplopende finish was niet in het voordeel van renster van Movistar. Weer moest ze laten begaan.

Voor Cecilie Uttrup Ludwig was de oplopende finish een cadeau. Ze stak er met kop en schouders bovenuit en klopte Vos en Moolman in de sprint bergop. De gele trui blijft in het bezit van Vos. Van Vleuten kwam 20 seconden na de Deense kampioene binnen.