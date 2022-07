Uttrup Ludwig in tranen na ritzege: "Beter dan dit wordt het niet"

Gisteren was het nog kommer en kwel in de ploeg van FDJ - Suez met de opgave van kopvrouw Marta Cavalli. Vandaag mag de champagne, nu we toch in de streek zijn, wel ontkurkt worden.

"Het voelt als een comeback want het was a fucking shit day gisteren", vertelde Uttrup Ludwig. "Marta verliezen, vallen en terug moeten komen. Ik hou ervan hoe het team de vechtersmentaliteit behield."



"We wisten dat vandaag een supergoede dag zou zijn. Als ik de benen had, kon ik gaan voor de zege. Om dat dan ook te doen en een ritwinnaar in de Tour de France te worden... En dan nog in deze trui", wees ze naar haar Deense kampioenentrui. "Het wordt niet beter dan dit."



"Ik besef het nog niet goed. In de laatste bocht zat ik nochtans niet in de beste positie, maar ik bleef gewoon vechten. Wat een overwinning man! Dit is voor mijn team. Ze deden hun job zo goed gisteren. Ze bleven in mij geloven. Ik hou van jullie."