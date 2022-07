Podcast Sporza Tour Femmes: "Bij de mannen wordt er evenveel gevallen"

Een van die conclusies is dat er vandaag heel veel gevallen werd. "Hier rijden verschillende rensters met verschillende ploegen en andere niveaus", vertelt Ine Beyen.

"We hebben kleine ploegen die nog fris aan de start staan.We zijn nog maar de 2e dag in de Tour, dus die kunnen en willen nog iets. Ze mengen zich dan een beetje in de voorste gelederen. Op dat moment ontstaan er fouten."

"Ik zie op social media reacties passeren: 'Dit was geen reclame' en 'bij mannen wordt er niet gevallen'. Dat is wat mij betreft een belachelijk standpunt", pikt commentator Ruben Van Gucht in.



"Bij de mannen wordt er evenveel gevallen. Misschien niet op deze manier, maar op een andere. Ik vind het te makkelijk om het nu op die vrouwen af te schuiven."



"100% akkoord", aldus Ine Beyen. "We zijn aan het begin van de Tour en dit was een heel chaotische etappe. Dit zou bij de mannen ook heel chaotisch zijn. Dat merk je ook altijd in het begin van de Tour van de mannen, dat er gevallen wordt. What's the difference?"



