Podcast Sporza Tour Femmes: "Lotte Kopecky groeit in deze Tour"

Na elke uitzending van de Tour de France Femmes, kaarten Ruben Van Gucht en Ine Beyen nog even na over de etappe en de bijbehorende randzaken in hun podcast Sporza Tour.

Zoals steeds worden er 3 conclusies getrokken en dit is er daar eentje van: "Lotte Kopecky groeit in deze Tour".

"Gisteren zeiden we nog dat Lotte Kopecky niet de benen had van in het voorjaar", aldus Ruben Van Gucht. "Die heeft ze voor alle duidelijkheid nog altijd niet, maar ze groeit wel in deze Tour."

"Ze groeit vooral in de wedstrijd", vindt Ine Beyen. "Kopecky is het gewoon om veel en hard te trainen en dat heeft ze misschien wel nodig om beter te worden in deze Tour."



"Je hebt wel vaker renners en rensters die beter worden gedurende een etappekoers. Kopecky lijkt nu ook haar betere benen te vinden, en ze kan weer lachen na de finish."

"Het zal alleen wel snel moeten gaan", zegt Ruben Van Gucht. "Ik vermoed dat het morgen of overmorgen zal moeten gebeuren, want in het weekend zal het te zwaar zijn."



"Ze heeft inderdaad nog twee kansen", bevestigt Beyen. "Ze kan misschien ook wel een vrijgeleide krijgen van het peloton, alleen is dan de vraag: wie wil er met Lotte Kopecky op pad?"

"Een ander mogelijk probleem is dat ze in een uitgedund peloton vaak nog met Marianne Vos zal te maken krijgen", zegt Van Gucht. "Die lijkt momenteel nog iets sneller te zijn. Dat zagen we vandaag ook."



"De etappe van vrijdag zou haar wel zeker moeten liggen, met een finish in dalende lijn. Al zal Vos daar normaal bij zitten. Ik denk dat ze iets zal moeten verzinnen, al weet ik zelf momenteel ook niet goed wat. We leven op hoop."



De andere twee conclusies kan u beluisteren in de Sporza Tour-aflevering.