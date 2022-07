Podcast Sporza Tour Femmes: "Vos wordt grootste concurrent voor groen voor Kopecky"

In hun eerste podcast trekken Ruben en Ine 3 conclusies na de etappe op de Champs Elysées. De eerste is dat Lotte Kopecky, in tegenstelling tot wat ze op voorhand aangaf, toch voor de groene trui gaat.

Ine: "Dat zagen we al vanaf de eerste tussensprint, met ook haar ploeg duidelijk in beeld."

"Ze staat momenteel in de buurt van Lorena Wiebes en Marianne Vos en heeft al een mooie voorsprong op rensters die meer punten zullen pakken in de bergen, zoals een Longo-Borghini", stelt Ruben vast. "We kunnen ook al zeggen dat Vos haar belangrijkste concurrente zal worden."

"De ploeg van Vos is echt met dat doel rond haar gebouwd. Het parcours ligt haar ook, met van die punchy klimmetjes aan het eind. Dat is ook iets voor Kopecky, maar minder voor Wiebes. Daarom hou ik minder rekening met haar voor groen."

"Het is ook geruststellend dat het niveau van Lotte is gestegen in vergelijking met de Giro. Je ziet dat ze nu het niveau heeft dat ze wou."

De andere 2 conclusies hoor je in de podcast, hieronder, op VRT NU of in je favoriete podcastkanaal.