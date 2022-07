Gids voor de Clasica San Sebastian: parcours, deelnemers en livestream

Zo ging het vorig jaar

Door de Olympische Spelen kozen de meeste Tourrenners voor een toetje in Tokio in plaats van het Baskenland. Jonas Vingegaard en Egan Bernal waren de grootste blikvangers, maar veel blikken vingen ze niet, want ze kwamen nooit in het stuk voor.

Het waren de jongens van de tweede rij die de grijze finale kleurden. Op de steile Murgil Tontorra rukten Neilson Powless, Matej Mohoric en Mikkel Honoré zich los.

Dit trio zou in de straten van San Sebastian sprinten om de zege. Mohoric was op papier de favoriet, maar het was de toen nog vrij onbekende Powless die de snelste benen had. Powless is de 2e Amerikaanse winnaar, na Lance Armstrong in 1995.