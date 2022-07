1 augustus nadert voor het peloton: deze wielertransfers hangen in de lucht

De patron was gecharmeerd door Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ), ook de Italiaan Matteo Malucelli werd geciteerd.

De klimmerskern rond Remco Evenepoel krijgt normaal ook een kwaliteitsinjectie. Giro-ritwinnaar Jan Hirt wordt weggeplukt bij Intermarché-Wanty-Gobert.



Bij de vertrekkers horen al zeker Iljo Keisse (hij gaat met pensioen en wordt ploegleider bij Soudal-Quick Step) en Mark Cavendish.

De Brit denkt nog niet aan het einde van zijn carrière en wil nog 2 jaar koersen. De Britse kampioen wordt gelinkt aan EF-EasyPost, Ineos Grenadiers en Israel-Premier Tech.

Het is ook afwachten of er nog een plek is voor Dries Devenyns (overweegt zijn afscheid) en Zdenek Stybar.

Het Tsjechische meubelstuk zou zich meer en meer op het offroad-terrein willen storten met de Spelen van 2024 als wortel voor de neus.