Geen Wout Van Aert in Clasica San Sebastian door verkoudheid

Wout van Aert mist zo de kans om een gaatje in zijn indrukwekkende palmares op te vullen. Voor de Belg was het normaal zijn debuut geweest in de Clasica San Sebastian. Vanavond gaat de winnaar van de groene trui wel nog van start in het criterium van Herentals.

In augustus staan er geen wedstrijden op het programma van Van Aert, die de voorbije maand heel diep is geweest in de Tour. Nadien gaat de focus volledig op het WK in Australië.

Jumbo-Visma kan in Spanje wel rekenen op onder meer Tiesj Benoot en Tom Dumoulin.