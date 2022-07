Nico Mattan gaat los in Vive le Vélo: "Bouw een ploeg rond Van Aert en hij wint de Tour"

Aan tafel bij Karl Vannieuwkerke bespraken 3 ex-profwielrenners Nico Mattan, Jo Planckaert en Bram Tankink, de nieuwe krachttoer van de groene man.

"Ik wil eigenlijk nog iets rechtzetten", opende Bram Tankink het gesprek in Vive le Vélo. "In de uitzending van gisteren vertelde ik dat het niet leuk is voor klimmers wanneer een sprinter er hen gaat afrijden, maar ik moet het omdraaien. Het is niet leuk voor sprinters wanneer ze geklopt worden door een klimmer", lacht Tankink.

Daar zijn Nico Mattan en Jo Planckaert het volmondig mee eens: "Het gebeurde toch nog nooit dat een groene trui op de allerlaatste beklimming in een loodzware Pyreneeënetappe op kop gaat sleuren. Merckx misschien, maar die had toen ook nog het geel."

"Dit hebben we echt nog nooit gezien, het is gewoon absolute waanzin wat hij hier doet."