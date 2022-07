Renaat en José bespreken hoogdag Jumbo-Visma in 5 momenten: "Wat Van Aert doet heb ik in 50 jaar nooit gezien"

Wat een apotheose op Hautacam. Ook voor commentatoren Renaat Schotte en José De Cauwer was het genieten. Na de triomf van Jonas Vingegaard en bij uitbreiding Jumbo-Visma gingen ze nog even zitten voor een analyse. "Vingegaard zette in deze etappe de puntjes op de i, Van Aert had die al niet meer nodig."

In de analyse na de aankomst legde Renaat Schotte zijn ervaren co-commentator José De Cauwer vijf prangende fases voor die de uitkomst van deze etappe bepaalden. Moment 1: De aanval van Wout van Aert bij de start José: "Het is absurd, maar eigenlijk zien we het elke dag. Het is gewoon fenomenaal. Eerst is er die tweede plaats in de openingstijdrit en het blijft duren." "Eigenlijk worden er continu fouten gemaakt tegen de wielerlogica, maar op 3 dagen van het einde is het nog altijd aan de gang. Morgen krijgen we een vlakke etappe met een hellende aankomststrook, dan een tijdrit en nog een aankomst op de Champs-Elysées. Wat zal hij daar allemaal nog laten zien? Ik weet het echt niet meer." "Ik zit ongeveer 50 jaar in de wielrennerij en dit heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Toch zeker niet van dat type renner."



Van Aert gaat nog even aan de boom schudden op Hautacam

Moment 2: Het spervuur van demarrages van Tadej Pogacar op de Spandelles, maar de val in de afdaling José: Ik weet niet of die val echt invloed heeft gehad op het verdere verloop van de etappe. Kort voordien is het eigenlijk Vingegaard die even de controle over zijn fiets verliest. Hij had daar veel zwaarder ten val kunnen komen." "De schuiver van Pogacar was al bij al licht. Het sneed hem misschien even de benen af, maar de strijd was grotendeels op de Spandelles gestreden. Na die val kwamen ook Benoot en Kuss nog terug en voorin zat ook nog die groene man."

Die val sneed Pogacar misschien even de benen af, maar toen was de strijd eigenlijk al gestreden. José De Cauwer

Pogacar doet er alles aan om Vingegaard te lossen

Het vertrouwen bij Jonas Vingegaard

Moment 3: Jonas Vingegaard wacht Tadej Pogacar op José: "Het gaat op dat moment om respect hebben voor elkaar, maar vooral om de goede benen. Als je op dat moment niet goed zit als Vingegaard zijnde dan ga je waarschijnlijk door." "Hij voelde op de top van de Spandelles dat de controle er was en Pogacar niet van hem verlost raakte. Hij voelde zich sterk en had duidelijk zelfvertrouwen. Op dat moment nam het zelfvertrouwen bij Pogacar misschien net een beetje af."

Moment 4: Van Aert kraakt Pogacar José: "Pogacar loste niet heel abrupt. Het ging traag, metertje voor metertje. Van Aert had het ook niet in de gaten, maar was wel echt gas aan het geven. Pas toen hij hoorde dat Pogacar moest lossen, ging hij nog dieper." "Op dat moment begonnen we al even te denken aan een nieuwe etappezege voor Van Aert, maar hij was toch ook echt tot het gaatje gegaan. Al verloor hij op de streep toch slechts een minuut."

Van Aert had niet meteen door dat hij Pogacar aan het lossen was, pas daarna ging hij de gas nog wat extra opendraaien. José De Cauwer

Vingegaard als definitieve nummer 1 bij Jumbo-Visma?

Moment 5: De suprematie van Vingegaard in deze Tour José: "Vingegaard zette de puntjes op de i voor de ganse ploeg en voor zichzelf. Van Aert had die puntjes al niet meer nodig, hij heeft er al meer dan genoeg." "Uiteindelijk pakt hij als kers op de taart ook nog die bergtrui over van Geschke. Zonde voor de Duitser, maar Vingegaard was uiteraard gewoon de beste klimmer." "Binnen de ploeg zal hij nu ongetwijfeld een trapje hoger komen te staan dan Roglic. Hij staat nu echt op nummer 1. Roglic zullen ze dan misschien moeten uitspelen in de Giro volgend jaar." "Of Vingegaard nu de nieuwe keizer is? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Pogacar blijft de grote man, maar volgend jaar zullen de zenuwen wel wat strakker gespannen staan. De voorbereiding zal misschien nog intenser zijn." "Jumbo-Visma zette de standaard met de vele hoogtestages en Pogacar reed een breder programma. Het zou kunnen dat hij daar verandering zal in brengen."