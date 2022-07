José De Cauwer: "Als het geen hongerklop was, dan is de Tour van Pogacar voorbij"

José: "Er zullen veel geruchten de kop opsteken. Rugklachten, corona, een hongerklop,... Dat laatste lijkt me de meest logische uitleg. Morgen zullen we meer weten, met misschien wel dé koninginnenrit."

"Dat Vingegaard beter rijdt dan Quintana en Bardet, is normaal. Het onverwachte is dat Pogacar de rol moest lossen. Hoelang is het trouwens geleden dat een echt sterke gele trui op die manier wordt weggereden?"

José: "Dat opent weeral perspectieven. Is Vingegaard dan zoveel sterker geworden? Of is het Pogacar die net slechter werd? Ik denk het tweede."

"Het mooie is dat Jumbo-Visma en Vingegaard er dan toch nog vol voor gaan... en dan gebeurt het. Een ommezwaai die niemand had zien aankomen."

Als het geen hongerklop was, dan is de Tour voor Pogacar voorbij.

Renaat: Het zwaarste moet inderdaad nog komen. Het feit dat Vingegaard nog nooit in deze situatie heeft gezeten, is ook een factor om mee rekening te houden. De conclusie is in elk geval: de sterkste ploeg nu ook de sterkste renner heeft.

José: "Of het de sterkste renner is, dat weet ik nog zo niet. Vanmorgen alvast niet, en bovenop de Galibier ook niet. Op de Granon natuurlijk wel. Ik ben benieuwd. Ik verwacht dat Pogacar een hongerklop kreeg. Als dat niet het geval was, dan is de Tour voor Pogacar helemaal voorbij.



Renaat: Nog één element moet worden aangehaald: de rol van Wout Van Aert. Dankzij hem keren nog een hele hoop renners die eigenlijk geen rol meerspeelden nog terug in de koers.



"Hij brengt Majka zelfs terug. Ik weet niet of dat wel zo goed was, maar de instorting van Pogacar kon natuurlijk niemand voorspellen. Het is de eerste keer dat we dit zien in de carrière van Pogacar. "



Pogacar heeft geen rittenkoers meer verloren sinds 2020.



"Vingegaard gaf ook aan dat hij maar gewoon probeerde om iets te forceren. Dan is een van de conclusies dat vandaag de durvers worden beloond."



Renaat: Is de Tour nu gedaan?



José: "Neen. We krijgen nog 4 heel belangrijke etappes. Met op het einde die belangrijke tijdrit, die misschien iets meer in het voordeel van Vingegaard is. De sterkste ploeg staat aan de leiding, dat is de stand van zaken."