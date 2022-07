José De Cauwer fileert tactisch steekspel: “Als Pogacar écht goed is, laat hij zich uit geel rijden”

"Ik heb er zin in. Binnen een paar uur zullen we misschien al veel meer weten." José De Cauwer, al vroeg op post in Brussel, kijkt uit naar de rit die finisht op de Col du Granon. Ook de co-commentator vermoedt dat Jumbo-Visma en INEOS met een plannetje zullen komen om Tadej Pogacar te bestoken. Maar of de twee ploegen daarvoor effectief de handen in elkaar zullen slaan? "Het is Jumbo-Visma dat dat sfeertje rond een entente met INEOS creëert. Alleen: uiteindelijk rijdt iedereen toch voor zijn eigen prijs. Vanaf het moment dat Vingegaard een bedreiging wordt voor INEOS zal er geen pact meer zijn."

"Dit wordt niet het verhaal van twee ploegen tegen één", gaat De Cauwer verder. "Oké, misschien zullen ze samen iets proberen. Tot het moment dat er een benadeelde is... En die is er bijna altijd. Ik wil het dus nog wel eens zien of het 16 tegen 6 wordt."

Als Pogacar echt goed is en zelfvertrouwen heeft, laat ik me uit de trui rijden door Vingegaard. José De Cauwer

De Cauwer ziet wel dat er vandaag kansen liggen om Pogacar in de problemen te brengen. "De tegenstanders moeten hem proberen afzonderen", benadrukt hij. "Bergop is dat evenwel nutteloos. Als ze Pogacar en UAE écht willen kapotrijden, zal dat op het vlakke moeten gebeuren. In de valleien."

In een ideaal scenario sturen de uitdagers straks dus snel een mannetje vooruit. "Iemand met body, zoals een Van Aert of Van Baarle. Of Roglic? Dat zou iemand moeten zijn die zichzelf opoffert. Maar als dat compleet mislukt, heb je met Vingegaard wel nog maar één ijzer in het vuur."

Volgens De Cauwer kan ook Pogacar trouwens de pokerkaarten in handen pakken. "Als Pogacar echt goed is en zelfvertrouwen heeft, laat hij zich uit de gele trui rijden door Vingegaard. Dan kan de Sloveen de mannen van Jumbo-Visma zich kapot laten werken. En toeslaan in de laatste twee dagen."