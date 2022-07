Geel pantser van Pogacar brokkelt af in de Alpen, indrukwekkende Vingegaard is nieuwe heerser

Rit 11 van de Tour in een notendop:

Primoz Roglic en Jonas Vingegaard slaagden erin de gele trui te isoleren, maar de talloze aanvalspogingen werden allemaal in de kiem gesmoord door een attente Pogacar. Door een versnelling van Pogacar betaalde Roglic zelfs even de rekening van zijn inspanningen.

De duo-aanval van Van Aert en Van der Poel:

Bekijk het spervuur van aanvallen van Jumbo-Visma:

Quintana als haas voor ontketende Vingegaard

Warren Barguil toonde zich de sterkste van de kopgroep, maar door het tempo van Van Aert in aanloop naar de voet, begon hij met te weinig voorsprong aan de Col du Granon.



Nairo Quintana opende het geweld bij de favorieten en was de eerste die Barguil inrekende. Roglic moest al snel weer lossen. Het was echter wachten op een kanonskogel van Vingegaard op 5 kilometer van de streep voor het spektakel echt losbarstte.



Rafal Majka kon de meubelen niet meer redden voor zijn kopman en Pogacar kraakte. De Sloveense gele trui parkeerde tegen alle verwachtingen in en de Deen van Jumbo-Visma stoomde ontketend door.



In een mum van tijd ging Vingegaard op en over Quintana, terwijl Pogacar ook Romain Bardet, Geraint Thomas, Davjd Gaudu en Adam Yates zag passeren. Het verdict was hard voor de tweevoudige Tourwinnaar. Pogacar verloor bijna drie minuten en moet zijn gele trui afstaan aan Vingegaard.



Het is de grootste triomf in de carrière van Vingegaard, die nog nooit een Touretappe won. In het klassement springt ook Bardet over Pogacar.