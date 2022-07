Sep Vanmarcke voor bergritten: "Exit Bennett is klein drama voor Pogacar"

Op enkele dagen tijd is Tadej Pogacar 2 ploegmaten kwijt na een positieve coronatest. Na Vegard Stake Laengen afgelopen zaterdag verdween gisteren ook George Bennett uit de Tour. Hoe zwaar is die aderlating voor de gele trui?

"Dat is toch een klein drama, zeker omdat het al de tweede pion is die ze verliezen", wond Sep Vanmarcke er geen doekjes om in Vive le Vélo.



"UAE Team Emirates moet elke dag de koers dragen, dus dit maakt het extra zwaar voor de ploegmaten van Pogacar. Ze kunnen niet alles blijven oplossen en toch moeten ze het voorlopig doen."

Ook Rafal Majka legde een positieve test af, maar de Pool mag voorlopig in de Tour blijven. Pogacar moet hopen dat zijn compagnon geen symptomen ontwikkelt.

"Bennett is bergop natuurlijk een belangrijke schakel, maar Majka is de belangrijkste", klonk het bij Wim De Coninck.



"In de Ronde van Slovenië was hij al heel sterk en ook nu weer. Het zal ook mentaal niet makkelijk zijn voor Majka, als je weet dat je licht positief bent. Bovendien is er ook de dreiging voor Pogacar als het zo in de ploeg circuleert."