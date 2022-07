Cian Uijtdebroeks amuseert zich als neoprof: "Niks overhaasten, er is genoeg tijd"

Amper 19 jaar is hij, maar Cian Uijtdebroeks mag zich nu al enkele maanden profrenner noemen. En dat bevalt prima, zo bleek aan tafel bij Karl Vannieuwkerke.

"Ik ben heel tevreden. Ik had niet verwacht dat ik kon wat ik nu al gedaan heb. Winnen is nog wat veraf, maar het had veel slechter kunnen gaan. Ik voel me goed in het peloton, ik amuseer me. Dat is het belangrijkste."

Uijtdebroeks liet al enkele fraaie resultaten optekenen. Zo werd hij 8e in de Ronde van Noorwegen en eerder deze week eindigde hij als derde in de Sibiu Tour in Roemenië.

De sprong van junioren naar profs lijkt dus goed verteerd, al merkt Uijtdebroeks wel een duidelijk verschil. "De snelheid ligt veel hoger, in de afdalingen of als er

waaiers zijn."

"De kracht bergop valt eigenlijk wel mee, maar op het vlakke voel je echt een verschil. Er wordt ook meteen een splitsing gemaakt qua type renner, bij de jeugd is dat niet zo."