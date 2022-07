Uijtdebroeks en Vanhoucke geven podium in Roemeense rittenkoers een Belgisch tintje

Na de klimtijdrit van dinsdagvoormiddag werd de vierdaagse Sibiu Tour afgesloten met een korte, maar heuvelachtige etappe van 98 kilometer met start en aankomst in Sibiu.

Daarin bleven 7 vluchters uit de greep van het peloton. De Italiaan Stefano Gandin trok op de technische aankomst in het centrum van de stad de ritzege naar zich toe, voor de Tsjech Michael Kukrle en de Duitser Lukas Meiler.

De eindzege van leider Giovanni Aleotti kwam ondanks de ontsnapping niet meer in gevaar. Na winst in de koninginnenrit en de klimtijdrit gaat de 23-jarige Italiaan in het eindklassement de Belgen Harm Vanhoucke en Cian Uijtdebroeks vooraf.

Aleotti, ploegmaat van Uijtdebroeks bij Bora-Hansgrohe, volgt zo zichzelf op, want hij won ook vorig jaar de Sibiu Tour.