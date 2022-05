Cian Uijtdebroeks na top 10 in Noorwegen: "Nog genoeg tijd om bij te leren"

Bora-Hansgrohe kon afgelopen weekend in Verona een feestje bouwen na de eindzege in de Giro van Jai Hindley. Het Duitse team heeft een team uitgebouwd voor het rondewerk en denkt daarbij ook aan de toekomst.



In die toekomst rekent Bora ook op Cian Uijtdebroeks. De neoprof eindigde in de Ronde van Noorwegen als 8e, zijn eerste top 10 in pas zijn vierde rittenkoers bij de profs.



In de Settimana Coppi e Bartali in maart stond hij in de top 10 toen hij in de slotrit moest opgeven na een val. "Die gemiste kans deed pijn, maar het was een les in zijn ontwikkelingsproces", zegt ploegleider Rolf Aldag.