Covidperikelen in het team van Pogacar: Bennett stapt eruit, licht-positieve Majka mag verder

Ondanks de negatieve coronatesten op de rustdag zijn er toch nog een aantal besmettingen opgedoken in het Tourpeloton. Team UAE heeft twee gevallen erbij: George Bennett heeft de Tour verlaten, Rafal Majka mag voorlopig verder fietsen omdat zijn besmettingswaarde heel laag is. Ook Luke Durbridge (BikeExchange) is besmet en moet opgeven.