Smokkelen wielerfans zonder masker corona in de Tour? "Dit is een probleem"

Het was de positieve test voor Geoffrey Bouchard die de alarmbellen deed afgaan bij zijn team AG2R. "Ze hebben de wedstrijdjury erbij gehaald en hebben gezegd dat ze eens moeten kijken naar die bussen die zo dicht bij het publiek staan", vertelt Maarten Vangramberen.

"Renners stappen van de bussen en zie dan het publiek recht voor zich opdoemen. Als die mensen - rijen dik - hebben geen mondmasker aan. Dat is een probleem."

"Wij waren gisteren ook in de bussenzone en daar zagen we parcoursbouwer Thierry Gouvenue als een brulboei "Masque! Masque!" blaffen naar iedereen. Maar dat is niet de oplossing."

"Na de ritten worden de renners omsingeld door het publiek en daar moet iets aan gedaan worden. De schrik zit er nu helemaal in na die positieve tests. Dinsdagmiddag, als we de resultaten van de tests van de rustdag kennen, zullen we meer weten."