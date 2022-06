Nieuw coronaprotocol in Tour: ook bij 2 positieve tests hoeft ploeg niet naar huis

Nu de coronacijfers opnieuw stijgen, zijn de wielerploegen aan de vooravond van de Tour de France extra voorzichtig. "De angst zit er wel in dat er renners nog voor de Grand Départ positief testen", vertelt ook Milan Holvoet, ploegdokter van Lotto Soudal.

Om mogelijke corona-uitbraken te voorkomen, heeft de UCI zijn coronaprotocol wat aangepast. Voor de start moeten alle renners en stafleden een negatieve antigeentest kunnen voorleggen.

Ook tijdens de rustdagen moeten de renners een antigeentest afnemen. Bij een positieve test wordt zo snel mogelijk een PCR-test afgenomen om de besmetting te bevestigen.

Maar bij een uitbraak worden geen volledige ploegen naar huis gestuurd. Vorig jaar was de regel onverbiddelijk: bij twee positieve tests in 7 dagen binnen één ploeg, is de Tour afgelopen voor die wielerformatie. Maar de UCI schrapt die regel nu.

"Die regel was ook niet meer nodig", stelt sportarts Tom Teulingkx. "Wielerploegen gaan niet meer verantwoordelijk zijn voor overvolle ziekenhuizen. Het is het belangrijkste om de gezondheid van de renners te vrijwaren en dat lukt met deze regel."