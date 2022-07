Verrassend (positief) nieuws uit de Tour: alle coronatesten zijn negatief

De spanning was gisteren groot in Châtel, maar de opluchting in het peloton is vandaag zo mogelijk nog groter.



De UCI communiceerde vanochtend kort en krachtig dat "alle testen negatief" zijn.

De Internationale Wielerunie benadrukt nog eens dat alle deelnemers, in hun eigenbelang, de regels moeten handhaven.

De resultaten van de testronde mogen als opvallend bestempeld worden gezien de vrees in de buik van het peloton en enkele recente besmettingen.

Zonder tegenbericht verschijnen dinsdag dus 165 renners aan de start van de 10e etappe.