Van Aert na nieuwe dag in de aanval: "Het was niet het plan om mee te zitten, maar het gebeurde gewoon"

Het is een feest om Wout van Aert in deze Ronde van Frankrijk aan het werk te zien. De groene man van Jumbo-Visma was van plan om zich in de 9e etappe koest te houden, maar trok richting Châtel toch weer mee in het offensief: "Het was zeker niet de bedoeling om mee te gaan, maar dat draaide uiteindelijk anders uit", reageerde Van Aert na afloop.