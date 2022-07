Bert De Backer geeft tip om 2e Tourrit (letterlijk) te overbruggen: "Steek een groter verzet"

Dat een brug de klassementsmannen in de Tour vandaag van hun slaap heeft gehouden, is nieuw, maar niet onterecht. Het spel met de wind op de Grote Beltbrug in Denemarken zou (nu al) voor serieuze tijdsverschillen kunnen zorgen in het klassement. Om die nachtmerrie niet te laten uitkomen, had Bert De Backer - onze reporter ter plaatse - alvast een tip in pacht: "Steek een groter verzet."