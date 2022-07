Bijna de Tour gemist en 2 verloren seizoenen: hoe Bob Jungels een einde maakte aan zijn lijdensweg

Er lijkt eindelijk een einde gekomen aan de lijdensweg van Bob Jungels. De Luxemburger zette in de 9e etappe in de Ronde van Frankrijk richting aankomstplaats Châtel een heerlijke solo op en rondde die nog af ook. Na 2 totaal verloren jaren lijkt de voormalige winnaar van Luik-Bastenaken-Luik klaar om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

"Bob Jungels is begonnen aan een heel, heel moeilijke onderneming", stelde José De Cauwer op 60 kilometer van de aankomst. In de afzink van de Col de la Croix liet de Luxemburger zijn metgezel Simon Geschke ter plekke. Een hopeloze tussenaanval leek zijn deel, maar Jungels pakte uit zoals in zijn allerbeste dagen. Op de Pas de Morgins kwam Thibaut Pinot nog heel dicht, maar de Fransman beet uiteindelijk zijn tanden stuk op een ontketende Jungels. De bolletjestrui zat er door een alerte Simon Geschke net niet in, maar nu hij niet langer hoeft om te kijken naar zijn kopman Ben O'Connor kan hij daar de komende dagen een doel van maken.

Een gouden periode bij Quick Step

De carrière van Jungels kende lange tijd geen diepe dalen en uitpakken met een geweldige solo is hem absoluut niet vreemd. Na een gouden Luxemburgs wielertijdperk met onder meer de broers Andy en Fränk Schleck en Kim Kirchen werd in het Groothertogdom gezocht naar een bekwame opvolger. De getalenteerde Jungels kwam na een reeks sterke prestaties in onder meer de Tour van 2015 al snel bovendrijven. Het kennersoog van Patrick Lefevere had de alleskunner dan al op het oog, plukte hem weg bij Trek, en stuurde hem in 2016 als een van de Quick Step-kopmannen naar de Giro. Jungels kroonde zich tot beste jongere en eindigde als 6e in het eindklassement, de weg naar de top van het mondiale wielrennen leek ingezet. Jungels bevestigde in de daaropvolgende jaren met een ritzege in de Giro van 2017 en uiteraard voerde hij nog machtige solo's op in Luik-Bastenaken-Luik (2018) en Kuurne-Brussel-Kuurne (2019).

Bob Jungels was in 2018 de beste in Luik-Bastenaken-Luik.

Grote miserie bij AG2R

Bij Quick Step moest Jungels het kopmanschap delen met vele andere kleppers zoals Philippe Gilbert en Julian Alaphilippe. Het deed hem besluiten om de deur eind 2020 dicht te trekken bij de Belgische formatie. Een riant salaris en alleenheerschappij lag te wachten bij het omgedoopte AG2R-Citroën. Na een uiterst flets voorjaar leek Jungels de 'Quick-Step-vloek' net als zovelen te moeten ondergaan, maar er bleek uiteindelijk meer aan de hand. Pas in de Ronde van Zwitserland een jaar later, in 2021, werd arterial endofibrosis, een vernauwing of verdikking van de slagader in zijn been vastgesteld. Na 2 jaar pijn lijden op de fiets werd zo eindelijk de juiste diagnose gesteld die Jungels terug kon brengen naar zijn allerbeste niveau. "Ik ben door donkere momenten gegaan", vertelde Jungels begin dit jaar bij Cyclingnews. "De laatste twee jaar waren mentaal zo ontzettend moeilijk. Twee jaar lang vertelde ik in welke wedstrijden ik het goed wilde doen, terwijl ik wel wist dat dat toch niet ging gebeuren." "Nu zie ik weer de mogelijkheid om grote wedstrijden te winnen. Mijn carrière ging altijd in een stijgende lijn en er leek geen limiet te zijn, maar toen werd het plots minder, zonder aanwijsbare reden. Ik wist nooit hoe het was om in de grupetto te rijden, maar ik heb nu de andere kant van de medaille leren kennen."

Ik gaf 2 jaar lang aan in welke wedstrijden ik goed wilde presteren, terwijl ik wist dat het toch niet zou lukken. Bob Jungels begin dit jaar

De mindere prestaties en de voortdurende pijn tijdens het fietsen bezorgden Jungels een bijzonder sombere periode: "Soms kon ik helemaal niet meer slapen. Ik dacht er veel over na en nam mijn frustraties mee naar huis. Het was een loodzware periode. Ik kon zo niet verder, ik zag mezelf niet als iemand die niet kon vechten voor de zeges." "En toen was daar plots een trainer bij AG2R die de juiste diagnose stelde. Vanaf dan ging het gewoon ranzendsnel. Ik had het aan beide benen, dat hadden ze nog nooit gezien. Ik was blij dat het werd opgelost en dat ik weer de persoon kon zijn die ik was." "Een week na mijn tweede operatie vertelde één van mijn beste vrienden dat ik weer lachte. Ik heb in de zomer een totale reset gedaan, in de laatste twee weken van het seizoen voelde ik het: ik kon zo hard trappen als ik wilde, zonder pijn. Ik wil gewoon weer honderd procent zijn, dat is alles wat ik vraag. Ik zie het als een tweede kans, die neem ik niet voor lief."

De licht positieve test en de koffer van Greg

Dat Jungels helemaal op de weg terug is, bewees hij eerder dit jaar al in onder meer de Ronde van Zwitserland waar hij na een sterke slottijdrit als 6e eindigde in het eindklassement. Toch scheelde het geen haar of de Luxemburger had zijn nummertje naar Châtel niet kunnen opvoeren. Na een licht positieve coronatest maakte Greg Van Avermaet zich op om alsnog te starten in Kopenhagen, maar Jungels bleek uiteindelijk negatief en trok wel naar de Grand Départ. In rit 9 schoot een herboren Jungels uiteindelijk raak:"Ik ben overmand door emoties. Ik heb een paar jaar afgezien, met operaties en dergelijke. Maar ik moet de mensen bedanken die in mij zijn blijven geloven. Hiervoor was ik naar hier gekomen." Ook zijn ploegmaat Oliver Naesen kon zijn geluk niet op: "Hij is de verpersoonlijk van 'nooit opgeven'. Toevallig zei hij gisteren nog dat als hij een rit in deze Tour zou winnen, hij de dag zelf nog een Porsche zou kopen. Hij zal vanavond dus mogen uitpakken."