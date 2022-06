"Grootste ontgoocheling was vorige week": Greg Van Avermaet relativeert 2e niet-selectie

"Maar toen de ploeg me woensdagmiddag belde, voelde dat eerst eigenaardig omdat ik de klik al gemaakt had om thuis te blijven. Dan moet je weer je valies beginnen maken en ben ik nog gaan losrijden."

"Ik wist dat ik eerste reserve was en dat de kans bestond dat ik opgeroepen kon worden gezien de huidige Corona-opstoot. Ik had ergens het gevoel dat ik ging moeten gaan."

Uiteindelijk werd het telefoontje van de bevestiging er dan toch eentje om thuis te blijven. Donderdagmiddag kwam het nieuws dat Jungels bij de nieuwe test niet meer besmettelijk is en mag starten in de individuele tijdrit.



"Het is eigenaardig, maar gezien de omstandigheden begrijp ik het wel. De grootste ontgoocheling was er vorige week. Nu werd ik een beetje van links naar rechts getrokken, maar ontgoocheld ben ik nu niet. Ik probeerde er zo vlak mogelijk naar te kijken en geen standpunt in te nemen."





Ook voor de familie van Van Avermaet was het wennen aan de nieuwe situatie en de wijzigende omstandigheden.





"Mijn familie was intussen al ingesteld op het feit dat papa thuis zou zijn in juli. De vakantie in Spanje hebben we gelukkig niet afgezegd. Ik ga gewoon mee met het gezin."

Of Van Avermaet naar de Tour zal kijken? "Ik zal de laatste kilometers wel kijken, maar ga me er geen hele namiddag voor in de zetel zetten. Als er op vakantie misschien niet te veel te beleven valt, dan zal ik de TV wel eens opzetten."





En de volgende koers?





"Dat is de Ronde van Wallonië vanaf 23 juli."