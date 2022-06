"Oude" glorie in het buitenland: Cavendish en Sagan opnieuw nationaal kampioen

De carrière van Mark Cavendisch bestaat uit twee étappes.

Die tweede étappe begon bij zijn terugkeer naar de ploeg van Quick Step. Daar leerde de Britse spurtbom opnieuw winnen, zoals vanouds. Zo snoerde hij de criticasters - die hem al onder een dikke laag stof begraven hadden - meermaals de mond.

Vandaag deed hij dat kunstje nog eens over. Een katje om zonder handschoenen aan te pakken, is hij nooit geweest. Maar die negen levens ... die heeft hij klaarblijkelijk wel.

En "katterap" dat is hij ook, natuurlijk.

Al veroverde hij de Britse titel vandaag niet in een massasprint. Hij ging verrassend mee in de aanval. Op het glooiende en lastige parcours leek zijn medevluchter Ben Turner - smaakmaker in het Vlaamse klassieke voorjaar - de beste van het kwintet, maar zich losweken kon de youngster (23) van Ineos niet.

In het slot liep Turner op een counter van de nobele onbekende Matthew Bostock, die Cavendisch in zijn achterzak had zitten. King Cav salueerde de 24-jarige van de WiV SunGod-ploeg en snelde in de laatste rechte lijn naar een nieuwe Britse titel. Het was inmiddels negen jaar geleden dan Cav de Union Jack op zijn rug droeg.