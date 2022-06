Met Lennert Van Eetvelt eindigt weer een landgenoot op het podium van de Baby Giro

In 2020 en 2021 eindigde Henri Vandenabeele (nu prof bij DSM) 2e en 3e in de Ronde van Italië voor beloften, met Lennert Van Eetvelt is er dus een Belgische opvolger op het podium.

De 20-jarige Van Eetvelt heeft een uitstekende 7-daagse achter de rug in Italië. Hij won gisteren de etappe op de loodzware Colle Fauniera, maar de achterstand op Leo Hayter (20) was te groot geworden om ook nog het eindklassement in de wacht te slepen.

Het jongere broertje van Ineos-goudklompje Ethan had de leiderstrui veroverd op dag 2 na zijn ritzege in Pinzolo en ook de 3e etappe belandde in zijn mandje.

Hayter ligt onder contract bij Hagens Berman Axeon, de jongerenploeg van Axel Merckx. Het opleidingsproduct van DSM leek eerst door te stromen naar het A-team, maar vond na een verschil in visie een vangnet bij Merckx' talentenfabriek.

Het podium in de Baby Giro werd vervolledigd door Lenny Martinez, zoon van ex-mountainbiker Miguel Martinez. Bij Groupama-FDJ liet hij ook al bij de profs zijn goede genen zien.

Het was overigens een vruchtbare week voor de Belgen op het Italiaanse grondgebied. William Junior Lecerf (Lotto-Soudal) werd 4e in de eindstand, Gil Gelders (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) won donderdag de 5e etappe.

Van Eetvelt, die volgend jaar prof wordt bij Lotto-Soudal, won begin deze maand de Vredeskoers in Tsjechië. Hij werd ook 2e in Luik-Bastenaken-Luik en 3e op het BK tijdrijden voor beloften.