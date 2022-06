Dominante Dimitri Van den Bergh knalt naar de trofee op de Dutch Darts Masters

Een week na de teleurstelling van de World Cup of Darts - Van den Bergh ging er samen met Kim Huybrechts in de kwartfinale uit - had de Belgische nummer 1 in het darts wat recht te zetten.

Op de Dutch Darts Masters mocht Van den Bergh op zoek gaan naar zijn tweede World Series-trofee van de maand, na zijn eindzege in Denemarken. De loting was onze landgenoot wel niet gunstig gezind, want voor een bomvolle ZiggoDome in Amsterdam zou hij enkel Nederlandse tegenstanders tegenover zich krijgen.

Ron Meulenkamp en Jermaine Wattimena waren vlotte opwarmertjes, Danny Noppert - die in de openingsronde favoriet Michael van Gerwen had gewipt - werd in de halve finale een eerste echte test.

Maar Dancing Dimi greep in die halve finale Noppert meteen bij de keel en loste zijn prooi niet meer. Met een gemiddelde van bijna 104 en onderweg een 170-checkout verzekerde hij zich van de finale: 7-2.

Met de kleurrijke Dirk van Duijvenbode kreeg hij wel de publiekslieveling tegenover zich. Het Nederlandse publiek schaarde zich massaal achter The Aubergenius, Van den Bergh kreeg regelmatig een fluitconcert over zich heen. Maar onze landgenoot liet het aan zijn hart komen: met dominant darts kwam hij al snel 4-0 voor.

Van Duijvenbode presteerde met een gemiddelde van 94 maar gewoontjes, Van den Bergh daarentegen had een begenadigde dag en knalde met een gemiddelde van opnieuw 104 én een checkoutpercentage van 53% naar een 8-2 overwinning. Hij houdt 20.000 pond over aan zijn toernooizege.