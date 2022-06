Geen halve finale op World Cup of Darts: Belgian Arrows krijgen in koppelwedstrijd lesje van Australië (4-0)

clock 15:39 15 uur 39.

clock 15:31 15 uur 31. Kwartfinale is eindstation voor Belgian Arrows. Geen halve finale op de World Cup of Darts voor de Belgian Arrows. Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts krijgen in de koppelwedstrijd een lesje van Australië. Simon Whitlock en Damon Heta imponeerden met 4-0. De Australische tandem verpulvert zo de ongeslagen koppelstatus van onze landgenoten.

clock 15:23 15 uur 23. Vliegende start Australië (0-3). Het angstzweet bij Van den Bergh en Huybrechts breekt uit. De Belgian Arrows kijken aan tegen een 3-0-achterstand. Kunnen de Belgian Arrows de scheve situatie nog rechttrekken?

clock 15:17 15 uur 17. 170 niet genoeg voor Huybrechts. Kim Huybrechts is er niet in geslaagd om de winning streak van de Belgian Arrows door te trekken. Tegen Simon Whitlock schudde hij een knappe 170 uit zijn mouw. Genoeg voor gezangen in de zaal, niet genoeg voor de overwinning. Whitlock werkte zijn partij keurig af (3-4). Een koppelpartij moet uitsluitsel brengen.

clock 14:59 14 uur 59. Dancing Dimi zet Belgian Arrows op 1-0-voorsprong. Dimitri Van den Bergh mocht de kwartfinale tegen Australië op gang gooien tegen Damon Heta. Onze landgenoot bleef foutloos in zijn eigen legs en brak in de zesde leg. Zo brengt hij de Belgian Arrows zo meteen op voorsprong. Straks mag Kim Huybrechts het opnemen tegen Simon Whitlock.

clock 14:47 Dimitri Van den Bergh blijft 180's gooien in Frankfurt. 14 uur 47. Dimitri Van den Bergh blijft 180's gooien in Frankfurt

clock 20:56 20 uur 56. Kim Huybrechts stuurt België naar kwartfinales. Kim Huybrechts heeft de klus geklaard voor België. Hij maakte tegen de 18-jarige Sebastian Bialecki het verschil met zijn dubbels. Zo werd het 4-2 en is een beslissend dubbelspel overbodig. In de kwartfinales neemt België het op tegen Australië.

clock 20:40 20 uur 40. Van den Bergh zet België op goede spoor. Dimitri Van den Bergh heeft de eerste wedstrijd tot een goed einde gebracht. Dancing Dimi zette de Poolse nummer 1 Krzystof Ratajski opzij met 4-1. Als Kim Huybrechts hetzelfde kan doen met Sebastian Bialecki, dan staat België in de kwartfinales. Verliest Huybrechts, dan volgt er een beslissend dubbelspel.

clock 23:01 23 uur 01. Belgisch duo verslaat Japan in 1e ronde. Japan was op papier een hapklare brok voor de Belgen. En dat was al snel zichtbaar. Kim Huybrechts schudde meteen een 180 uit zijn mouw, een leg later volgde Dimitri Van den Bergh zijn voorbeeld. Huybrechts en Van den Bergh liepen uit tot 4-1, Japan nam daarna nog een 2e leg. Met een double 20 maakte Van den Bergh een einde aan de wedstrijd. Onze 2 Belgen lieten een gemiddelde van 91,71 optekenen, terwijl de Japanners niet verder kwamen dan 75,03. In de volgende ronde krijgen Huybrechts en Van den Bergh morgen met Polen een taaiere brok voorgeschoteld.



Huybrechts en Van den Bergh liepen uit tot 4-1, Japan nam daarna nog een 2e leg. Met een double 20 maakte Van den Bergh een einde aan de wedstrijd.



Onze 2 Belgen lieten een gemiddelde van 91,71 optekenen, terwijl de Japanners niet verder kwamen dan 75,03.



In de volgende ronde krijgen Huybrechts en Van den Bergh morgen met Polen een taaiere brok voorgeschoteld.

